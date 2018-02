Sorpresa en 'Cámbiame': Natalia Ferviú lo deja tras una tremenda bronca «En los último días se ha modificado el formato del programa, entrando en una dinámica que respeto pero en la que no me siento cómoda» DV Viernes, 2 febrero 2018, 17:41

Las rencillas entre los miembros de ‘Cámbiame’ se han convertido en el centro de atención del programa, desde el pasado 29 de enero, cuando se introdujeron algunos cambios en el formato, como la emisión en directo o la presencia de un jurado para valorar los cambios realizados por los estilistas.

Este nuevo enfoque, al parecer, no ha gustado nada a Natalia Ferviú, que ha anunciado que abandona el programa. Todo empezó el pasado miércoles, cuando la estilista se vio envuelta en una tremenda bronca con Paloma González y el miembro del jurado Pelayo Díaz. Ferviú no aguantó la situación y abandonó el plató gritando y llorando desconsoladamente.

En los días posteriores, nada se supo de Natalia. Finalmente, ha sido la propia estilista la que ha dado señales de vida en las redes sociales, para anunciar que abandona el programa definitivamente. «He podido echar la vista atrás, reflexionar y ver las cosas con perspectiva. Me he dado cuenta que en estos casi tres años he vivido una de las experiencias más enriquecedoras de mi vida», dice la estilista en una carta publicada en su perfil de Twitter.

Ferviú, que continúa afirmando que ha vivido cosas maravillosas en ‘Cámbiame’, donde también ha aprendido de sus errores, añade los motivos de su drástica decisión. «En los último días se ha modificado el formato del programa, entrando en una dinámica que respeto pero en la que no me siento cómoda. Con toda la pena del mundo, por cómo se han desarrollado los acontecimientos y antes de vivir situaciones por las que no estoy dispuesta a pasar, he decidido cambiar de rumbo», explica.

Aun así, agradece a la cadena la oportunidad que le dio al escogerla como estilista y a sus seguidores, por darle todo su apoyo. «Sin el calor que me ha dado siempre la audiencia, mis Ferviuers, mis colegas y mi familia esto no hubiera sido ni la mitad de bonito», dice Ferviú. «Ha llegado el momento de experimentar mi gran cambio», concluye a modo de despedida.