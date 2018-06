El divertido y sorprendente 'twerking' de Garbiñe Muguruza La tenista de origen guipuzcoano baila junto a una amiga y el vídeo de Instagram se vuelve viral EL DIARIO VASCO Lunes, 11 junio 2018, 08:34

La tenista Garbiñe Muguruza cayó el pasado jueves en las semifinales de Roland Garros, segundo 'Grand Slam' de la temporada, ante la rumana Simona Halep. Parece que para sobreponerse de la derrota la deportista de origen guipuzcoano opta al día siguiente por pasar página y practicar, junto a una amiga, un divertido y popular baile que arrasa en las redes sociales, el 'twerking'. Ha publicado un vídeo en su cuenta de Instagram, que rápidamente se ha convertido en viral y ha sorprendido a más de uno de sus fans.

A las imágenes les acompaña un texto que dice así: «Viernes!!! Friday!!!! Walk it like I talk it». Se trata de una alusión a una canción del trío norteamericano de hip hop 'Migos', y que se puede ver en el vídeo de Youtube 'Walk It Like I Talk It'.