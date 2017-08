El sorprendente cambio de look de Miguel, de ‘GH 17’ Telecinco El ex concursante ha compartido con sus seguidores una instantánea en la que muestra su nueva apariencia DV Lunes, 21 agosto 2017, 11:53

Miguel Vilas fue uno de los concursantes más polémicos de la última edición celebrada de ‘Gran Hermano’, ya que protagonizó numerosos conflictos con otros compañeros de la casa y guardaba además uno de los secretos más sorprendentes de la edición, su cabello no era realmente suyo, sino que se trataba de un peluquín.

Miguel, descubriendo su secreto / Telecinco

Tras su expulsión, Miguel no dejo atrás la polémica, y es que el ex participante mostró diversos cambios de look que sorprendieron a sus seguidores, como por ejemplo dejarse el pelo largo.

En las últimas horas lo ha vuelto a hacer, y de qué forma. Vilas ha compartido con sus seguidores una instantánea a través de su cuenta en Twitter en la que se puede apreciar que se ha teñido el cabello y que se ha rapado una zona. Un corte muy moderno con el que el ex concursante también nos invita a apreciar cómo le sienta su última adquisición, un bañador de mujer en color negro. Y tú, ¿qué opinas de este nuevo cambio de look de Miguel?