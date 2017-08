El sorprendente cambio de look de María José Campanario María José Campanario con su nuevo look. / MujerHoy La mujer de Jesulín, que no atraviesa su mejor momento personal, se ha teñido de rubio, el color del verano ARACELI NICOLÁS / MUJERHOY Martes, 1 agosto 2017, 08:26

Dicen que las mujeres decidimos hacernos un cambio de look, un corte drástico o un nuevo color de pelo, cuando queremos empezar una nueva etapa. De esta manera es habitual estrenar look después de una ruptura sentimental o tras un despido laboral, cuando hemos sido madres, etc.

Pues bien, parece que María José Campanario ha decidido también hacer borrón y cuenta nueva con estos últimos meses de su vida. La mujer de Jesulín ha confesado que a raíz de su enfermedad, la fibromialgia, ha sufrido varios ingresos en los últimos meses. (Más información en MujerHoy.com)