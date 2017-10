Ruth Núñez: «No estoy en disposición de ser muy selectiva con los papeles que elijo» «Ahora en 'Amar es para siempre' no tengo el volumen de trabajo que tenía en Bea y me gusta. A cualquiera que le gusta un trabajo lo hace sin rechistar» DV SAN SEBASTIÁN Lunes, 23 octubre 2017, 14:40

Después de cuatro años sin un contrato fijo en la pequeña pantalla, Ruth Núñez vuelve al mundo de las series televisabas. La que fue protagonista de 'Yo Soy Bea', ahora participa en 'Amar es para siempre'.

La madrileña, tras el éxito de 'Yo soy Bea', ha estado interpretando cuatro papeles distintos en cuatro obras de teatro exitosas. Pero Ruth ha decidido encaminar otra vez su carrera hacia la televisión, volviendo a interpretar el personaje de una secretaria de un medio.

En una entrevista concedida a 'El Confi TV', Núñez ha asegurado estar «inmensamente feliz de tener los compañeros que tengo. Son bellísimas personas y profesionales muy grandes. Yo me quedo mirándoles pasar las secuencias con admiración. Es un gusto ir a trabajar cuando sientes admiración y respeto por tus compañeros». Asimismo, ha confesado que «estoy en 'Amar es para siempre' básicamente porque me han llamado. Me ofrecieron el trabajo y me hizo ilusión [...]. No estoy en disposición de ser muy selectiva con los papeles que elijo. Me gusta trabajar y necesito trabajo. Si lo que me ofrecen es chulo, me encanta hacerlo. Estoy feliz con esta serie"».

En cuanto a la vuelta de la serie 'Yo soy Bea' a Divinity, la actriz ha preferido mantenerse al margen. «No es mi producto, el producto pertenece a la cadena y cada uno hace lo que quiere. Si creen que hay demanda porque a la gente le interesa volver a verlo, adelante. Hay cosas que a la gente le gusta volver a ver. No me planteo las cuestiones de programación porque pertenecen a un ámbito en el que yo poco tengo que hacer», ha explicado en la entrevista.

La aparición de Ruth Núñez en la serie 'Amar es para siempre' está pensada para unos capítulos limitados. Aún así, la actriz asegura no tener por ahora proyectos entre manos y añade: «Me encantaría hacer todo. Es verdad. Cuando te gusta lo que haces siempre ves algo apetecible por ahí. [...] Ahora en 'Amar es para siempre' no tengo el volumen de trabajo que tenía en Bea y me gusta. A cualquiera que le gusta un trabajo lo hace sin rechistar».