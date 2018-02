Risto Mejide, a Eduardo Casanova: «No puedo con 'Pieles', me da asco» «Me da asco ver a una tía con el ojete en la cara, lo siento mucho», le espetó el publicista al joven cineasta DV Lunes, 12 febrero 2018, 11:21

Risto Mejide ha invitado a su 'Chester' al cineasta Edu Casanova, un joven que rompe los estigmas de su generación, la de los millenianls, ese grupo de personas nacidas más allá de 1981 que se caracterizan por el uso de la tecnología y tener un alto porcentaje de licenciados universitarios en una época de relativa prosperidad económica.

A Casanova el gran público lo conoció por el personaje de Fidel, un adolescente homosexual en la serie 'Aída'. El año pasado se estrenó como director con 'Pieles', que tuvo una gran valoración de los críticos.. «Empecé a trabajar en 'Aída' cuando tenía 12 años. Tuve que dejar pronto el colegio para estudiar a distancia. Cada vez que trabajaba me relacionaba con poca gente de mi edad. Mi formación ha sido una cosa que se ha ido haciendo de esta manera».«La verdad es que no encuentro excesivos parecidos en la gente de mi generación. De hecho, mis amigos no son de mi edad», explicó a Mejide.

El dinero que ganó por su trabajo en 'Aída' lo invirtió en financiar sus propios cortometrajes. «Entré en 'Aída' soñando con escribir y dirigir, pero con 12 años era complicado… Mi primer cortometraje, que luego quedó larguísimo, lo escribí con 16 años y lo rodé con 17 para poder estrenarlo con 18. Era fuertecito». Risto Mejide, una vez más, se mostró sincero con su entrevistado:«El equipo del programa me pasó todos tus trabajos y no he podido verlos. Me da asco. Me da asco ver a una tía con el ojete en la cara, lo siento mucho» El joven director, lejos de enfadarse, le respondió: «Todos tenemos prejuicios, pero hay mucho más que un ojete en la cara detrás de 'Pieles'».