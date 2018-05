Risto Mejide denuncia amenazas de muerte en Twitter Risto Mejide, en una imagen de archivo. «Voy a acabar contigo aunque sea lo último que haga», afirma uno de los mensajes publicados EFE Madrid Viernes, 11 mayo 2018, 18:33

Risto Mejide, jurado del programa de televisión 'Factor X', ha denunciado este viernes ante los Mossos de Escuadra que ha recibido en Twitter amenazas de muerte, según dijeron a EFE fuentes de la Policía Nacional, un cuerpo al que también ha informado el presentador a través de su cuenta en esa red social.

Fuentes de la Policía Nacional han informado de que Mejide, que reside en Barcelona, ha presentado la denuncia ante los Mossos de Escuadra pero que también ha mantenido una conversación en la cuenta de la Policía Nacional en Twitter (@policia) sobre lo sucedido.

Los administradores de la cuenta de la Policía han remitido sus comentarios a la Unidad de Ciberdelincuencia por si los hechos que denuncia pueden ser constitutivos de delito, han añadido las mismas fuentes.

«Hola @policia, como seguramente no tenéis trabajo, he pensado, qué mejor manera de entreteneros la tarde?», le ha escrito Mejide a la cuenta de ese cuerpo de seguridad y le ha copiado como imagen varios mensajes amenazantes, entre los que destaca los de un usuario que se identifica como «adre nocromos @Leyendrade».

«Alguna vez has recibido una amenaza de alguien que no tiene nada que perder? Voy a por ti, tu vida no me importa una mierda», dice adre nocromos en uno de sus mensajes. En otro le advierte «o abandonas este país tú solo con tu hijo y no apareces más por televisión o te acordarás de este momento algún día... tienes una semana», y añade en un tercero «dame la dirección valiente de la vida que no vas a durar 1 semana con vida».

La policía ha contestado a Mejide en su cuenta, «tenemos un par de cosillas para esta tarde (poca cosa)... pero ahora mismo pasamos esto a nuestra Unidad de Ciberdencuencia. Estamos en contacto». Mejide es jurado en el concurso de talentos que Telecinco emite la noche de los miércoles, «Factor X», junto a Laura Pausini, Xavi Martínez y Fernando Montesinos.