El retoque estético de Laura Escanes

Laura Escanes ha confesado lo que tanto tiempo le llevan preguntando sus seguidores. La influencer ha querido sincerase a través de su Instagram Stories y ha desvelado un retoque estético que se hizo hace unos años. Y es que aunque no considera que tuviese complejo de labios, lo cierto es que no estaba del todo cómoda con ellos, así decidió ponerse acido hialurónico en el labio superior. "Siempre intentaba poner morritos en las fotos para disimularlo, pero ya los tengo igualados y en mi opinión muy naturales", ha afirmado Laura, que vive en una continua luna de miel con Risto Mejide.

“Hay algo que nunca he contestado y que me preguntáis muchísimo”, comienza explicando la modelo. “Físicamente hay un cambio evidente y jamás he dicho nada al respecto. Por miedo a que me juzguen supongo... Pero no tengo por qué esconderme”, continúa en su cuenta de Instagram. Zanja así los rumores de que también se había tocado la nariz.