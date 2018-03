La razón por la que Chenoa no apoyó a los triunfitos Chenoa. A punto de conocer quién será el ganador de la sexta edición de 'Tu cara me suena', cuenta cómo es su vida MIRIAM RUBIO/CORAZÓN Viernes, 9 marzo 2018, 14:33

No ha dejado de lado su faceta como cantante, pero a Chenoa ahora le falta tiempo para llegar a todas partes. Dice que eso, la falta de tiempo, es el verdadero motivo por el que no la vimos en 'Operación Triunfo', pero no huye de las preguntas cuando hablamos sobre Amaia y Alfred al encontrarnos con ella en el plató de 'Tu cara me suena', donde ejerce como jurado.

A la hora de valorar cómo ha sido su experiencia en 'Tu cara me suena' asegura que ha sido como una montaña rusa. «Ha habido tiempo para que cada uno gane una gala, de que cada uno evolucione y de que cada uno haga una gala mala. Cada uno se ha ganado un 4 y se ha ganado un 12», explica. (Más información en Mujerhoy.com)