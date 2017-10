El radical cambio de vida de Bebe gracias a su hija Reconoce que la maternidad le cambió «mucho y para bien. La vida es mucho mejor gracias a ella» DV SAN SEBASTIÁN Domingo, 29 octubre 2017, 14:30

Bebe ha concedido una entrevista a Chance con motivo de la presentación en Madrid dec 'Diferentemente iguales', su último trabajo junto a Carlos Jean. La artista extremeña, madre de una niña de siete años y a punto de celebrar su cuarenta cumpleaños, revela cómo ha cambiado su vida desde entonces.

Bebe reconoce que la maternidad le cambió «mucho y para bien. Te organizas de cabo a rabo, mi vida antes era mucho más aburrida, me ha llenado la vida. He vivido todas las etapas como quería, me lo he pasado muy bien y ahora siempre lo digo, menos mal que está ella porque la vida es mucho mejor gracias a ella».

Hablando de su pequeña, la cantante y actriz recuerda que «siete años tiene ya, canta, baila y de todo, ella es mi luz. Tenemos nuestra rutina normal del día a día, la recojo todos los días del colegio y los conciertos son como cosas especiales».