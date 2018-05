Un predicador pide a sus fieles un avión

El telepredicador evangelista Jesse Duplantis no se anda por las ramas. Después de decir a sus feligreses que si Jesús estuviera hoy en la Tierra no andaría en burro, les pidió 54 millones de dólares para comprarse un nuevo avión privado. En su programa 'This Week With Jesse', que llega a 106 millones de personas en Estados Unidos, Duplantis ha asegurado que Dios le ha ordenado que reemplace su actual aeronave por un Falcon 7X, un jet de lujo. El telepredicador sostiene que al mostrarse preocupado porque no tenía dinero sufieciente, Dios fue claro en su respuesta. «De eso no te preocupes», le dijo el Todopoderoso. Lo preocupante no es la cara dura de Duplantis, sino que le acabarán comprando el avión. Sus seguidores ya le han pagado tres.