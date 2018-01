Los 'pollos' de la Pantoja Alejandro Albalá, el (todavía) marido de Chabelita, acudió a ‘Sábado Deluxe’ para contar intimidades de su familia política. JOSEBA FIESTRAS Domingo, 21 enero 2018, 11:51

La semana pasada Isa Pantoja, la ‘benjamina’ del clan, abrió la veda. Su aparición en ‘Sábado Deluxe’ fue cauta, pero encendió la mecha para que otros puedan aderezar la ensalada. Y así fue. Ayer se subió al carro Alejandro Albalá, su actual marido; aunque solo en los papeles porque se separaron hace un tiempo. El chaval fue el encargado de contar los ‘pollos’ que montaba la tonadillera en Cantora. Siempre según el invitado, la artista le ‘cantó las cuarenta’ en varias ocasiones, aunque a veces acabó disculpándose por ello. Es el caso de un día en que, sentados a la mesa, Chabelita le criticó ante su madre por no haberle llevado una toalla para su hijo. «Y Isabel me echó una bronca tremenda y me dijo que a su hija tenía que tratarla como a una princesita», explicaba Albalá. Más tarde el joven argumentó que su esposa le había sido infiel en varias ocasiones y la progenitora tuvo que pedir perdón por la precipitada bronca. Hubo más ‘pollos’ a la Pantoja, pero no se explayaron en ellos.

«Es como Nueva York»

Lo que sí desveló el polémico convidado fue que visitar Cantora era un auténtico suplicio para él. «Llegaba allí, saludaba y nadie me contestaba», contaba añadiendo que «esa familia solo se habla de ciento en viento». Lo curioso es que más adelante confesó que en la finca «siempre hay alguien despierto». “Es como Nueva York, la ciudad que nunca duerme. Tienen a fans en casa que ayudan mucho: limpian, recogen la mesa…», reveló ante el asombro de Jorge Javier y sus colaboradores, que no pararon de ‘tirarle de la lengua’ en todo momento. En cuanto a la relación de Chabelita con su prima Anabel, Albalá explicó que «tiene celos de ella porque la tratan como si fuera su hija», descubrió. Y los dardos no acabaron ahí. El muchacho declaró que si Isa Pantoja tuviera que elegir entre su madre y Dulce se quedaría con la niñera. «De su madre solo quiere los apellidos», acusó. Y puestos a no dejarse nada en el tintero, también aseguró que la ex concursante de ‘Supervivientes’ llamó a su madre para pedirle un piso que tienen en Fuengirola. «Quería parte de su herencia en vida», juzgó.

«Podría ser mejor madre»

La verborrea del chico no dejó títere con cabeza y el lío se armó cuando opinó que su esposa «podría ser mejor madre». Belén Esteban saltó de su butaca para increpar al visitante por su poco acertada valoración, críticas a las que se sumó María Patiño. Ante el jaleo organizado, Albalá matizó su juicio: «Igual es que peca de novata», suavizó sin demasiado éxito. No cesaron las críticas y el cotilleo variado, ¡hasta cómo es la bañera de Isabel Pantoja quisieron saber los colaboradores! Si fuera una broma, igual hasta tenía su gracia. Lo malo es que iba en serio y todos dieron pábulo al invitado, que no se cortó ni media sabedor del cheque que se estaba jugando. Es lo malo que tiene acudir a un patíbulo a sabiendas de que el filo solo te va a rozar. Al final la guillotina puede manejarla otro y el roce se convierte en degüello. Es lo que tiene caminar al filo de la navaja. Y mientras tanto la intérprete de ‘Marinero de luces’, según los periodistas del ‘Deluxe’, preparando demandas a troche y moche. Le va a faltar papel.