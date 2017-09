Pipi Estrada confiesa un secreto familiar en directo El tertuliano Pipi Estrada / GTRES Además, el tertuliano afirmó que su nuera es independentista DV Martes, 12 septiembre 2017, 17:09

Pipi Estrada dio la sorpresa de que era abuelo en el programa de «El Chiringuito de Jugones». El periodista sacó el tema sin darse cuenta y se encontró con una oleada de preguntas por parte de sus compañeros, quienes no dejaron pasar un hecho hasta entonces desconocido.

«Yo te digo una cosa, tengo un nieto catalán, que se llama Quim, Quim Estrada. Y mi nuera es independentista. Y perfecto, no pasa nada (...) Quim va a cumplir dos años y no veas cómo le pega a la pelota. Son culés así que acabará en el Barça seguro (...) Acabará en la liga catalana». Estas eran las palabras que utilizaba el tertuliano en directo. A sus compañeros poco les importó la información acerca de que su nuera estuviera a favor de la independencia de Cataluña, pues su nieto acaparó todo el protagonismo.

«Estoy completamente loco con mi nieto, una intensidad, una energía... No sé por qué he soltado esto y de repente me ha salido», declaraba el comentarista durante el formato liderado por Josep Pedrerol.

Fue su romance con Terelu Campos lo que le convirtió en un rostro conocido en el mundo del corazón. Su relación terminó en 2006 y de malas maneras. El colaborador se dedicó durante meses a ir aireando los secretos de alcoba de la hija de María Teresa Campos, con la que no se habría vuelto a dirigir la palabra hasta este mismo año. Con motivo del ictus que sufrió la que fue su suegra, el periodista mandó un mensaje de apoyo a su exnovia.

Tras su ruptura con Terelu, Pipi pasó de ser un popular periodista deportivo a colaborador en diferentes programas del corazón. Incluso participó como concursante en «Supervivientes» o de asesor del amor en «Mujeres y hombres y viceversa».