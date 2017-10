Peter Dinklage, de 'Juego de Tronos', vuelve a ser padre El popular actor que da vida a Tyrion Lannister en la ficción televisiva y su mujer Erica Schmidt ya tienen otra niña DV SAN SEBASTIÁN Lunes, 23 octubre 2017, 09:33

Peter Dinklage tiene motivos para sonreír. Al éxito que ha tenido por su magnífica interpretación con la ficción que ha conquistado a una legión de seguidores y espectadores en todo el mundo, se le suma otro éxito, pero esta vez alejado de los focos y de los sets de rodaje.

Peter y su mujer, la directora de teatro Erica Schmidt, están de enhorabuena. La pareja acaba de ser padres de su segundo hijo, según informa Us Weekly. Lo que no ha trascendido es el sexo del recién nacido ni su nombre, pero el citado medio asegura que los padres están muy felices. Con este nuevo miembro de la familia el matrimonio, que se casó en el año 2005 ha puesto el broche de oro a su historia de amor. Peter y Erica ya son padres de otra niña llamada Zeligm que nació en 2011, seis años después de que oficializaran su compromiso y, curiosamente, también seis años será el tiempo que el nuevo bebé se lleve con su hermana mayor.

En marzo Erica, de 42 años, mostró su barriguita en la alfombra roja del estreno de All the Fine Boys, una obra teatral escrita y dirigida por ella misma. En esa cita no faltó su marido, cinco años mayor que ella, en la que se mostraron de lo más cómplices, pese a que su relación es de lo más discreta y está muy consolidada. Sin embargo, Peter también sabe mostrar su lado romántico como cuando sorprendió a su chica tras recibir, en 2011, uno de los premios Emmy que atesora como mejor actor de reparto en una serie dramática. En su discurso y henchido de orgullo le dedicó a su esposa unas palabras llenas de amor y admiración: «Te amo, Erica. Eres increíble».