«Soy una persona de impulsos» De marca. La actriz ha vuelto a ejercer como embajadora de la firma de calzados Merkal. Sorprendida ante la repercusión de una foto que ha colgado en Instagram en ropa interior, Marta Hazas concluye que «hay un puritanismo absurdo y un poco falso» ARANTZA FURUNDARENA Sábado, 21 abril 2018, 00:43

Marta Hazas en las redes, en la tele, en el teatro, en desfiles y marquesinas... A sus 40 años, podría decirse que la actriz cántabra se ha convertido en imprescindible. «Eso no sería malo, ¿eh? -admite ella entre risas-. Pero no. Tengo muy claro que no hay nadie imprescindible en esta vida, y mucho menos en mi profesión». Simpática y directa, Hazas se ha metido al público en el bolsillo tanto en 'El Hormiguero' como con su papel de Clara en la serie 'Velvet', reconvertida ahora en 'Velvet Colección'. Pero su trayectoria es mucho más amplia. En el teatro ahora es Elisa, junto a Unax Ugalde. Y acaba de ejercer como embajadora de la colección Primavera-Verano de la firma de calzado Merkal, en el desfile #MerkalStation celebrado el pasado miércoles en Madrid.

Marta confiesa su debilidad por los zapatos... «No llego al poderío de Carrie Bradshaw en la serie 'Sexo en Nueva York', pero gracias a que llevo cinco temporadas como imagen de esta marca me estoy haciendo con un fondo de armario estupendo». Como tiene «carácter del norte», Marta es forofa del tacón medio y de los zapatos planos, «porque me pone de muy mal humor que me duelan los pies». El tacón alto, «siempre de calidad», lo deja para sentirse guapa en los eventos importantes... Y no. No cree haber dado todavía el taconazo. «Al contrario, creo que estoy dando mis primeros pasitos, y de puntillas. Esta es una profesión de largo recorrido y tengo la sensación de estar empezando a vivirla».

La actriz no sale de su asombro por la repercusión mediática que ha alcanzado una foto que colgó hace unos días en su Instagram. En ella aparece en su camerino vestida únicamente con una camiseta de algodón y una braguita de color rojo... «Me sorprende que en pleno siglo XXI, con lo que se ve en la playa y en la calle, dé que hablar una foto como esa, en la que solo se me ve un trozo de pierna. Creo que es un puritanismo absurdo y un poco falso. Pero, bueno, si hoy se censuran cuadros en los museos... Mi único deseo es que se eduque bien a la gente para que no se escandalice con el cuerpo humano».

«Las redes no me roban ni el tiempo ni el sueño. Las uso para promocionar mi trabajo»

Hazas asegura que sus apariciones en las redes no obedecen a ninguna estrategia. «Para nada. Yo soy una persona de impulsos y las redes no me roban el tiempo ni el sueño. Las uso como un instrumento más para promocionar mi trabajo, mi marca profesional». De la personal se cuida mucho. «De mi vida privada y de mis sentimientos íntimos nunca voy a contar la verdad», asegura. Como cuando le preguntan por esa maternidad que aún no ha llegado... Alguna vez ha declarado que no le gustan los niños. Pero en esta entrevista matiza que «a esos temas suelo contestar por educación y digo lo primero que se me ocurre. Es que una vez casada y con hijos, lo siguiente que van a preguntarme es cuándo me voy a morir, que dé la fecha, ja, ja, ja...», bromea.

Felizmente casada desde hace año y medio con el también actor Javier Veiga, Hazas sí se permite confesar que su chico es su alma gemela. «Lo nuestro es 'separados al nacer', nuestra relación se basa en la atracción de los iguales y en disfrutar del ocio juntos». Veiga, con quien ha compartido varias veces escenario, fue a ver el estreno de 'Si no te hubiese conocido', la obra del CDN, dirigida por Sergi Bellbel, que Marta interpreta en el teatro Valle-Inclán de Madrid junto a Unax Ugalde. Y en palabras de la actriz, a su marido «le encantó la química que hay entre nosotros en el escenario». Un crítico ha llegado a decir que entre Marta y Unax «saltan chispas». Hazas apunta que «es más fácil hacer de enamorada cuando el sentimiento no es real, porque si de verdad lo estás te entra esa cosa de no querer que se note».

«Un poquito cursi»

Nacida un día de San Silvestre y criada en Santander, donde dice haber disfrutado de una infancia «feliz y en libertad», Marta Hazas fue una adolescente «empollona y gamberra», que se licenció en Periodismo «como plan B» pero que siempre quiso ser actriz. Aparte de su recio carácter norteño, «también soy un poquito cursi -admite-. A mí lo cursi me gusta y hasta lo reivindico». Muy amiga de sus amigas, Marta cierra filas en torno a su íntima Paula Echevarría. Imposible arrancarle una opinión sobre el divorcio de la asturiana y Bustamante. Se intuye que ella ha sido el hombro sobre el que Paula ha descargado sus cuitas. Pero Hazas se limita a comentar que... «a mí el hombro no me duele».