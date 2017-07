Paula Echevarría explota con una bronca a un fotógrafo La modelo y actriz le recrimina que la inmortalice mientras descansa en un hotel de Marbella DV Martes, 11 julio 2017, 12:51

No está siendo un verano idóneo para Paula Echevarría, quien, tras su separación de David Bustamante, sigue acaparando la actualidad de la prensa del corazón. Actualmente está disfrutando de unos días de vacaciones junto a sus amigas y ha tenido un encontronazo con un paparazzi.

'Socialité', el programa de de Telecinco, ha hecho público este domingo un vídeo en el que puede verse cómo la modelo y actriz recrimina al fotógrafo una circunstancia: que la inmortalice mientras descansa en un hotel de Marbella.

«Voy a la playa cuando me da la gana. Me expongo si quiero o no. Es un sitio público, pero lo que no puedes hacer es enfocar para donde sabes que no puedes hacerlo... Está prohibido», fueron las palabras de Paula Echevarría.