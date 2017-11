Paula Echevarría estalla contra los fotógrafos 01:31 Ante su situación actual con David Bustamante, Paula siempre intenta no perder la sonrisa aun sabiendo que la intérprete se encuentra en el punto de mira mediático DV SAN SEBASTIÁN Viernes, 3 noviembre 2017, 14:32

Si pensamos que las 'it girls' no hacen cosas como el retos de las mortales estamos muy equivocadas, ya que tenemos las imágenes en exclusiva grabadas por nuestras cámaras de Europa Press en las que Paula Echevarría, también compra en tiendas low cost. Eso sí, monísima de la muerta hemos podido ver a la actriz junto a su madre y su pequeña Daniella comprando detalles para la que fue su terrorífica fiesta de Halloween. Ante su situación actual con David Bustamante, Paula siempre intenta no perder la sonrisa aun sabiendo que la intérprete se encuentra en el punto de mira mediático. Y en esta ocasión, la actriz se enfadó con los fotógrafos que intentaron captar las instantáneas de su día de compras.