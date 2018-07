Paula Echevarría confiesa su admiración por Dulceida EFE La actriz de 'Velvet' ha querido dejar claro que no se considera una 'it girl' DV Domingo, 1 julio 2018, 14:19

Cualquiera podría pensar lo contrario pero Paula Echevarría no se considera una 'it girl'. Un término acuñado para las mujeres famosas que marcan tendencias y que a juicio de la actriz no tiene mucho que ver con su modo de participar por ejemplo en las redes sociales. Para Echevarría, ese calificativo lo merecen otras famosas como por ejemplo Dulceida.

Para Paula Echevarría, Dulceida es precisamente lo que representa ser una 'it girl'. La protagonista de 'Velvet' asegura que lo que ella comparte en sus redes sociales «poco tiene que ver» con lo que comparte Dulceida. Es más, según Echevarría, si le comparan con la «influencer» a su juicio es como «comparar a Dios con un gitano».