Isa Pantoja quiere lavar los trapos sucios de Alberto Isla La hija de Isabel Pantoja dedica un romántico discurso al padre de su hijo tras anunciar que han vuelto a retomar su relación INÉS RODRÍGUEZ Lunes, 9 octubre 2017, 13:28

Isa Pantoja vuelve a la casilla de salida. 'Chabelita' dice seguir muy enamorada del padre de su hijo y, tras anunciar que ha vuelto con él, le ha dedicado unas románticas palabras en Instagram. «Lo que me gusta fijarme en las pequeñas cosas. Bueno, en tus pequeñas cosas. En si son bonitas tus manos. Si me gusta tu colonia al abrazarte. Descubrir que música escuchas mientras me lo cuentas y se te iluminan los ojos al aconsejarme una canción. Que no tengas miedo de contarme los trapos sucios de tu pasado. Confías en que los meta en la lavadora. Con suavizante. Fijarme en que tienes mucho que decir, para todo lo que callas. Que te encantan las sorpresas, pero que odias la intriga. Que eres especial aunque casi nadie sepa verlo. Ojalá tú sepas fijarte en que me da igual el momento si me regalas cinco minutos... y veintisiete segundos», ha escrito.

A pesar de que no ha dedicado públicamente esta reflexión a nadie, Alberto Isla se ha dado enseguida por aludido y ha respondido al mensaje con un te quiero y un corazón.

Parece que el amor ha vuelto a unir con fuerza a esta pareja, cuya reconciliación muchos no se acaban de creer. Las idas y venidas de ambos, siempre a golpe de exclusiva, han acabo por sembrar un descrédito que se hace patente en los propios comentarios de la foto que Isa Pantoja ha puesto en Instagram. Solo el tiempo dirá quién tiene razón.