Pablo Alborán revela los motivos que le llevaron a «desaparecer» El cantante malagueño abrió su corazón a Pablo Motos y habló de los motivos que le llevaron a tomarse dos años sabáticos Viernes, 15 septiembre 2017, 17:51

Esta semana Pablo Alborán volvió al ruedo. Lo hizo para presentar el lanzamiento de dos singles, 'Saturno' y 'No vaya a ser', y eligió para ello el plató de 'El Hormiguero'.

Fue junto a su tocayo Pablo Motos con quien el cantante malagueño por fin se abrió, hablando de su vida privada y de los motivos por los que decidió tomarse un tiempo sabático. «Yo soy mi peor enemigo, bueno lo era, ya no lo soy», comentó.

El cantante no perdió el tiempo durante su descanso de dos años. «He vuelto a estudiar música, a estar en casa, con mis amigos de toda la vida y encontrar la normalidad», aseguró en 'El Hormiguero'. Pero, sin duda, este retiro también le sirvió para reflexionar y superar una etapa que, tal y como reconoció, fue dura.

«Un día, cuando acabé el concierto, en los bises, me di media vuelta y pensé que quería irme a casa. Necesitaba desconectar», confesó el artista malagueño después de que Pablo Motos le preguntase por el motivo de su ausencia sobre los escenarios.

De hecho, fue una conversación con su hermana la que hizo saltar las alarmas: «Me dijo que hacía siete años explotó todo y yo desaparecí. Yo seguí mi sueño y no me daba cuenta de que había personas que me estaban esperando». Le hizo falta tiempo, pero enseguida lo comprendió y superó esos momentos que le «rompieron»: «Hacía falta estar con los míos y recuperarlo todo», contó Pablo Alborán.