Óscar Jaenada se mete en un charco Óscar Jaenada pagará una multa de 3.600 euros. / EFE Condenado a seis meses de cárcel por falsificar el título de patrón de embarcación S. Z. Viernes, 6 abril 2018, 01:20

Había llegado a sus oídos que en la escuela náutica de la calle de la Reina de Valencia facilitaban la obtención del título de Patrón de Embarcaciones de Recreo (PER) a cambio de dinero y sin necesidad de presentarse al examen. Tan solo tenía que facilitar una copia de su DNI para confeccionar un nuevo documento de identidad, al que se le cambiaba la fotografía por la de uno de los integrantes de la trama corrupta para hacerse pasar por él en la prueba. Dice que desconocía el funcionamiento concreto de esta organización, pero lo cierto es que la operación le ha salido cara al actor catalán Óscar Jaenada, que ha sido condenado por el Juzgado de lo Penal número 11 de Valencia a seis meses de prisión (se sustituye por una multa de 3.600 euros) como autor de un delito de falsedad en documento oficial cometido en el proceso de obtención de un título náutico. Según consta en la sentencia, facilitada por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV), Jaenada mostró su conformidad con la acusación formulada contra él.

En el juicio ha quedado acreditado que en lugar del actor era otra persona la que acudió a examinarse para la obtención del PER en Portugalete (Bizkaia) en septiembre de 2011 y que posiblemente contó con la ayuda externa de ingenieros navales y capitanes de yate, mediante microcámaras y sistema de audio, dado que este era el modus operandi utilizado. Aunque no ha sido localizado el DNI de Jaenada, la sentencia deja constancia de su falsificación en datos informáticos intervenidos en una memoria USB de una imprenta de Alzira. Los informes periciales practicados al examen realizado en Portugalete no dejan lugar a dudas: la letra no es del actor.