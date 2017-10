Nuria Roca responde a quienes critican su relación abierta con su marido, Juan del Val «Estaría bien que tuviéramos todos un poquito más de respeto, de libertad y que diéramos menos lecciones de moral» DV SAN SEBASTIÁN Domingo, 15 octubre 2017, 08:28

Nuria Roca y su marido Juan del Val acudieron el pasado jueves al plató de 'El Hormiguero' para hablar del nuevo libro del escritor, pero tras una pregunta de Pablo Motos, la entrevista se tornó en una serie de confesiones sobre la relación que mantiene el matrimonio. Ambos confesaron que tienen una relación abierta y claro, eso hizo que muchos medios de comunicación se hiciesen eco de la noticia y que se disparasen los comentarios en redes sociales.

Tras recibir numerosas críticas Nuria Roca ha querido lanzar una respuesta en Instagram:

«Respeto todas las opiniones y las agradezco siempre que vengan desde la educación y nunca desde la prepotencia de quien no admite una opinión y una manera diferente de entender. Jamás se me ocurriría dar por mejor mi pensamiento, mi posición o mi proceder. Jamás se me ocurriría adoctrinar», aseguraba.

Y ha sido tajante: «En una sociedad en la que últimamente se ve tanto pensamiento único y tan poca tolerancia a la diversidad, estaría bien que tuviéramos todos un poquito más de respeto, de libertad y que diéramos menos lecciones de moral».