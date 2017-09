La nueva parodia de Los Morancos con Rajoy y Puigdemont El dúo cómico se atreve con el referéndum catalán y versiona ahora el 'Felices los 4' de Maluma R. I. Lunes, 25 septiembre 2017, 13:54

Los Morancos lo han vuelto a hacer. El dúo cómico, muy aplaudido en los últimos tiempos por sus parodias virales en Youtube, se ha lanzado con el referéndum catalán.

Jorge y César Cadaval son Carles Puigdemont y Mariano Rajoy en su particular versión del éxito de Maluma Felices los 4, rebautizado en esta parodia como Infelices sin trato.

"No me importa un carajo porque sé que volverás", canta Malumariano Rajoy al presidente de la Generalitat, que responde: "Puedes quedarte esperando un rato, no pienso seguir siendo un infeliz bajo tu mandato".

Siguiendo su inconfundible estilo, los hermanos Cadaval exageran al máximo los tópicos, en este caso de España y Catalunya: Del puro y el abanico con la bandera de España, a la barretina. La letra, por su parte, lleva una vez más la firma de Lolo Seda y los propios Morancos.

En poco más de 24 horas, el vídeo de Los Morancos ya supera el millón y medio de reproducciones en Facebook y se acerca a los seis ceros en Youtube, siguiendo la estela viral de sus parodias anteriores.