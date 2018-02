Una niña donostiarra inaugura 'La Voz Kids' La «princesa» Alison, de siete años y medio, no logró superar la audición a ciegas AINHOA IGLESIAS SAN SEBASTIÁN Martes, 20 febrero 2018, 13:13

La cuarta edición de 'La Voz Kids' se inauguró anoche y lo hizo a lo grande: fue la opción más vista superando la barrera de los tres millones de espectadores, minuto de oro de la jornada (a las 23.14 horas, con 4.520.000 personas sintonizando Telecinco, lo que supuso un 33.6% de cuota de pantalla) y trending topic en Twitter. La audiencia quiso que el programa arrancara con éxito y, la casualidad, que la encargada de abrir fuego fuera una donostiarra.

La pequeña Alison, residente en San Sebastián, inauguró el 'talent-show' con una versión de 'Todo mi amor eres tú', un tema de Michael Jackson que hace poco pudo escucharse en un espacio de la competencia, 'Operación Triunfo', interpretado a dúo por Alfred y Amaia. Con semejante precedente la cría, de siete años y medio, tenía complicado sorprender al respetable congregado frente al televisor, pero cabe destacar que fue puro desparpajo sobre las tablas. Solo algunos errores de afinación y una voz aún por madurar impidieron que superara la audición a ciegas, la prueba preliminar que permite a los 'coaches' formar equipo.

Los padres de la niña, naturales de Colombia, no pudieron reprimir las lágrimas al comprobar que ninguno de los jueces se daba la vuelta. La pequeña, sin embargo, se lo tomó con naturalidad y recibió feliz las loas y mimos de Antonio Orozco, Rosario y Melendi. Los tres 'coaches' coincidieron en señalar la dulzura de Alison. Además, destacaron su corta edad, por lo que la invitaron a intentarlo de nuevo en la próxima edición del formato.

La concursante donostiarra, sin perder la naturalidad, dedicó por su parte la actuación en 'La Voz Kids 4' a sus padres y a su «pobre perro», lo que desató las risas en plató. Según Telecinco, la niña no pudo evitar acordarse del can, que «estaba solito en casa» al no poder acompañarla. Había sido precisamente ese mejor amigo perruno el encargado de comunicarle a la pequeña que estaba en las audiciones a ciegas del formato infantil de 'La Voz'.

#LaVozKids1 Arrancamos fuerte... La perra de Alison le avisó de que había cumplido su sueño: ¡está en las audiciones a ciegas de @LaVozKidsEsp! https://t.co/qXjop0dV6Jpic.twitter.com/SA0XQ8fNEv — La Voz Kids (@LaVozKidsEsp) 19 de febrero de 2018