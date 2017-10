El motivo personal por el que Malú se retractó de su elección tras pulsar el botón en La Voz «Sería injusto para ti estar conmigo con el cariño que te tengo, quizás me va a costar más verte de una forma neutral» DV SAN SEBASTIÁN Domingo, 8 octubre 2017, 10:49

Cautivada por la voz del concursante Gabriel, Malú dio marcha atrás y se retiró de la puja por tenerle en su equipo. El motivo no es otro que la relación personal que une a aspirante y coach desde hace muchos años, y es que tal como explicó la propia Malú, ambos son amigos de la infancia.

«Creo que porque son años, porque nos hemos seguido viendo y porque eres de las personas con la energía más bella que he visto en mi vida, sería injusto para ti estar conmigo», dijo Malú, que retiró su oferta y dejó el pleno conseguido por Gabriel en 3.

La coach explicó su decisión, basada en que «la gente no podría entender el que nosotros tuviéramos ese feeling y que pudiéramos trabajar de una manera profesional. Con el cariño que te tengo, quizás me va a costar más verte de una forma más neutral. Si a ti te parece bien, me retiro de mi oferta tras haberme dado la vuelta».

Gabriel entendió y respetó la decisión de Malú, y finalmente optó por emprender su camino en el concurso junto a Juanes.