Las tendencias para el otoño-invierno, en el Hotel de Londres

El Pop Up Market de este domingo es de acceso libre DV Domingo, 29 octubre 2017, 16:57

Gipuzkoa de Moda cierra este domingo su edición de este año ofreciendo al público una completa exposición y venta de artículos relacionados con la moda y la belleza en el Hotel de Londres. Hasta las 20.00 horas, los asistentes podrán tener acceso a las principales tendencias para la temporada otoño-invierno 2017-2018. Quien quiera conocer ideas y estilismos para los próximos meses podrá acudir al Pop Up que tendrá lugar en el citado establecimiento hotelero sin pagar nada, ya que el evento que pone el colofón a GdM Donostia Moda Festival tiene entrada libre. Quienes se animen podrán conocer más de cerca la moda guipuzcoana y, por qué no, permitirse algún capricho.

Entre los participantes que mostrarón sus propuestas al público en un atractivo showroom amenizado con la música de Bengoa DJ se encuentran multimarcas como Ariz, Yo Salud Estética, Charleston, Enedur, La Fenestra, Molupita o Xuxurla by Eva Recio. El visitante tendrá a su alcance no solo las últimas novedades que ofrece lamoda guipuzcoana sino los últimos tratamientos de belleza. Todo a mano, en plena jornada festiva con el comercio cerrado. Y para que no falte de nada, Keler ofrecerá cerveza desde su stand.