Los 'influencers' brillan en la pasarela de Garbera

Una de las participantes en el desfile. / USOZ El centro comercial acogió ayer el desfile Smart Fashion con el fin de unir la moda y la tecnología

En estos tiempos en los que están de moda los Smart Phones, las Smart TVs y las Smart Cities, llega la hora de la Smart Fashion. Porque la moda también es inteligente y se adapta a los nuevos tiempos y tecnologías a la misma velocidad que se adapta a las nuevas tendencias, tejidos y estilos, yendo siempre varias temporadas por delante.

Tras los talleres y desfiles que han puesto los dientes largos desde el miércoles a los amantes del diseño en el marco del Gipuzkoa de Moda San Sebastian Moda Festival, el Centro Comercial Garbera acogió ayer el evento en el que se pudieron ver las propuestas primaverales de Forum Sport, Billabong, Hunkemoller, Zergatik o Dooers, entre otros. El concurso Smart Fashion tenía por objeto dar a conocer y poner en valor los establecimientos comerciales textiles y sus productos, a través de los vídeos compartidos en sus redes sociales.

Los participantes demostraron ser unos auténticos smart girl y smart boy en el ámbito de la moda, seleccionando y creando los looks con prendas y complementos adquiridos en los comercios participantes días atrás y haciendo uso de sus smartphones para transmitir su concepto de moda.

Jurado de éxito

Un grupo de profesionales compuesto por personalidades del mundo del periodismo, la moda, la cultura y expertos en redes sociales e internet fueron los encargados de elegir al ganador de la presente edición.

Tras demostrar sus dotes en el mundo del estilismo defendiendo sus propuestas ante el jurado, el resultado estuvo muy reñido, aunque finalmente fue Eider Serrano la que resultó ganadora con un conjunto estilo flamenco, de falda negra con lunares blancos y camiseta roja. «Intenté escoger un look que me representase y a la vez que estuviese en tendencia. Es cierto que me costó elegir porque había mucha ropa, pero estoy contenta con el resultado final», declaró poco después de escuchar el veredicto del jurado.

El primer premio estuvo valorado en 500 euros que esta joven donostiarra deberá gastar en los distintos comercios del centro comercial. «No sé muy bien qué hacer con el premio porque no estaba en mi mente ganar. Pero vendré con mi madre y mi novio y arrasaremos», comentó emocionada. La segunda y tercera galardonadas recibieron un cheque de 150 euros cada una, mientras que las siete finalistas, del total de 23 presentadas, fueron obsequiadas con 50 euros, también para consumir en tiendas de Garbera.

Juan Duyos, en su charla, junto a Laura Chamorro. / USOZ

Tiempo para el debate con grandes diseñadores

Por otra parte, hacerse un nombre en el mundo de la moda no es fácil, repetir cada año en las mejores pasarelas tampoco lo es. Es el caso del diseñador madrileño Juan Duyos, invitado estrella de esta edición del Gipuzkoa de Moda San Sebastián Moda Festival, que ha traído a Gipuzkoa sus propuestas para el próximo otoño/invierno bajo el lema 'Un viaje lento'.

Los 'Face to Face' y el tiempo para el debate fueron ayer los protagonistas de la jornada que tuvo lugar en la Sala de Conferencias del Museo San Telmo. Los asistentes pudieron escucharle y conocer el mundo de la moda desde dentro y cómo él lo ha vivido desde que empezara en este mundo en los años 90.

Duyos comenzó a estudiar Bellas Artes pero su vida dio un giro para dedicarse al diseño de ropa. Empezó a diseñar camisetas que vendía a amigos y en algunas tiendas. En 1997 debutó en la Pasarela Cibeles, con su colección 'Naturama', y al año siguiente fue invitado por la Embajada Británica para desfilar en la Semana de la Moda de Londres.

«Cuando empecé éramos unos chavales que no teníamos ni idea de cómo funcionaban las cosas. Estábamos muy poco informados, además no había redes sociales, pero aún así éramos más puros. Ahora considero que nuestra marca es el Juan Mari Arzak de la costura. Es en lo que yo disfruto y donde realmente me lo paso bien», explica el diseñador. En el debate también participaron Sofía Arribas y Saioa Goitia, de Sophie et Voilà; y Contxu Uzkudun, de Minimil.

Saioa, en representación de su compañía de moda nupcial que nació hace diez años en Bilbao, habló sobre las nuevas tendencias en la generación de 'novias millennials'. Una nueva era en la que las mujeres son tan especiales como las bodas que celebran. Esta marca permite alejarse de las celebraciones clásicas y poner un sello propio al evento.

«Se acabó el plan tradicional. Hay novias que buscan ser princesas por un día pero hay un gran segmento que no. Tenemos un trato constante con nuestras clientas y lo primero que te dicen al entrar es que no quieren verse como princesas de cuento ese día».

Nosotras hacemos algo antagónico, no hay ni mejor ni peor, somos una marca que busca lo diferente. Muchas no se ven reflejadas con lo que ven en las tiendas, ya que hay mujeres de 40 años que no se ven con cualquier cosa. No es lo mismo casarte con 25 años que te ves ideal hasta con un traje de comunión», relata Saioa.

«Ahora emprendemos una nueva etapa. Nuestro siguiente paso es ser diferentes en el punto de venta. Tenemos un proyecto entre manos que se basa en crear algo especial que aún no existe. Para saber más os invitamos a que paséis a verlo cuando esté todo listo», apostilló.