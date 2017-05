Pasadas las once de la mañana una chica se encontraba en el centro del salón del Hotel Londres que ayer acogía el ‘pop up’ con el que Gipuzkoa de Moda ponía punto final al Donostia Moda Festival de mayo. Miraba de un lado a otro con cierta inquietud. Después confesaría la razón: «Me acabo de acordar de que es el Día de la Madre y no le he comprado nada a la mía». Por esta razón no quería dar su nombre: «Solo pon que me llamo Iratxe. Si te digo el apellido y mañana lo lee en el periódico igual me echa un poco de bronca».

Poco después, Iratxe salía con un paquete en la mano. «Misión cumplida», comentó esta vez con una sonrisa. Oferta no le faltaba porque eran más de una decena los comercios multimarca de todo el territorio que durante un día se habían trasladado a este mercado efímero de la moda.

Gran parte eran veteranos en esta experiencia como ‘La ratita presumida’, de Tolosa. Su responsable, Miriam Orkoyen, explicaba al lado de un traje de novia que parecía recibir al público que «hemos abierto un nuevo espacio, junto a la tienda anterior, dedicada a moda para novias y hemos traído una muestra». Orkoyen, que participa en estos ‘pop up’ de GdM desde su primera edición, aseguraba que «merece la pena venir porque pasa mucha gente de San Sebastián que luego viene a vernos a Tolosa. Se han convertido en fijos todos los años. Pasan a vernos y nos traen pastitas o bombones, que nos hacen mucha ilusión».

Desde Beasain y Ordizia llegó Isabel Tapia, propietaria de las tiendas Enedur. «Ya han pasado bastantes turistas que están alojados en el hotel, y como es de renombre, son buenos compradores. Venir compensa porque tienes un escaparate en Donostia». Sus prendas están pensadas para mujeres de todas las edades, «desde la chica que con quince años quiere vestirse de más mayor hasta la de setenta años que va de vaqueros».

Beti Beauty ha estado presente en las cinco últimas ediciones de este mercado que se celebra cada seis meses. Sandra Gómez, su responsable, comparte la opinión de que «es una manera de acercarte a los donostiarras, mostrar tu oferta», en este caso «ropa casual muy femenina, con detalles diferentes, con muchas tendencias con flores, colores, y también un punto de sofisticación». La experiencia le ha permitido «contar con clientes que luego vienen a Urnieta».

Al margen del mundo de la moda estaba el espacio de belleza Marian Navarro, de Errenteria. Su propietaria indicaba, mientras vertía unas gotas de aceites en la cara de una mujer tumbada en una camilla, que «es una manera de enseñar que entendemos la estética de una forma diferente, tratamos a los clientes desde el interior. Es algo complicado porque los métodos ayurveda no son muy conocidos». Para ello llevó diversos productos y tarjetas de regalo con packs de tratamientos «para que la gente regale a sus seres queridos».

Novatos

También había establecimientos que participaban por primera vez como los donostiarras Muchas Telas y Charleston. Pili Jiménez estaba al frente del primero: «Hemos aprovechado Gipuzkoa de Moda para presentar nuestra nueva imagen. Hasta ahora éramos Merkekilo. La filosofía sigue siendo la misma, una apuesta por los tejidos naturales». Consciente de que vender telas en un ‘pop up’ es difícil, instalaron un llamativo tipi indio y vendían unos pack que siguen el método Montessori para elaborar tres artículos infantiles –un mordedor, un babero y una pelota didáctica–.

Charleston, que ya participó en los desfiles del sábado en San Telmo, es una marca de calzado relativamente joven que nació en América del Sur y Donostia es su plataforma de lanzamiento para toda Europa. Irene Arrospide apuntaba que «nos establecimos en la calle Arrasate hace un mes y estamos muy contentos. Venir a Gipuzkoa de Moda entra dentro de nuestra estrategia para darnos a conocer».