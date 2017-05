Firmas de lujo en un marco excepcional

Tras la jornada de reflexión, debate y aprendizaje en los talleres del viernes, este sábado en Gipuzkoa de Moda tocó disfrutar de las creaciones en estado puro, con una sucesión de desfiles en la iglesia del Museo San Telmo. Los lienzos de Sert fueron un magnífico decorado para mostrar cerca de una veintena versátiles colecciones.

La visión contemporánea de The 2and Sink Co abrió los desfiles vespertinos. Si el jueves sorprendieron en el Museo Balenciaga con cincuenta modelos de su colección Otoño-Invierno 2017-2018, ayer trajeron una cápsula para esta primavera con looks ‘casual’, elegantes, para el día, sofisticados, jóvenes y frescos. Los diseñadores Antonio Burillo y Juan Carlos Fernández se llevaron el pin en oro de 18 kilates Donosti Bay, de Claudio Munoa.

La marca de marroquinería donostiarra Box mostró con su colección ‘Lo-Cura’ la maestría que conlleva los más de sesenta años que esta empresa familiar lleva diseñando piezas de piel, pero también sirvió para reivindicar, que a pesar de ese tiempo, se muestra más joven que nunca. Destacaba una visera creada exclusivamente para este evento. «Hemos querido dar un discurso de sostenbilidad», afirmó su director creativo Gerardo González.

Otra empresa guipuzcoana, Zergatik, en dos bloques diferentes, presentó la colección de verano ‘17’, en referencia a los años que lleva mostrando su propios y exclusivos prints, que no son solo fáciles de identificar sino que además son marca registrada. Los modelos que presentaron estan plagados de dibujos orgánicos y formas sinuosas. Si en la primera parte de su desfile abundaron los negros y grises, en el segundo bloque llegó el estallido de color con intensos rojos, ácidos, aguamarinas... En resumen, una moda para «una mujer que se divierte con la ropa».

Emocionante resultó el inicio del desfile de la diseñadora de ropa de baño Amaia Txabarria. En vísperas del Día de la Madre, realizó un sentido homenaje a la suya, Begoña, que inició hace 47 años el negocio y que supo trasmitirle el amor por el trabajo que le ha pertimitido llevar 25 años diseñando y vendiendo colecciones de bañadores y bikinis. La muestra que se pudo ver ayer en San Telmo está marcada por el recuerdo y el tiempo, y evoca «la elegancia de pasea por la playa con un estilo propio de nuestra ciudad». También presentó una serie de piezas de lencería. Con motivo de esas bodas de plata al frente del negocio, Txabarria recibió un pequeño homenaje de Gipuzkoa de Moda. La diseñadora quiso dedicárselo a todas las personas que le han acompañado durante estos años.

Mujer romántica

Otro de los platos fuertes vino de la mano de Juanjo Oliva, con la colección que ha realizado en exclusiva para El Corte Inglés y que es el reflejo de una mujer fresca, joven, romántica, sin extravagancias. Sus diseños, en su mayoría monocolores están realizados en gasas y en sedas y llenos de movimiento.

La tarde se cerró con la alta costura de Isabel Zapardiez y su ‘Oh!rigami’, una interpretación libre de Japón, que es su propuesta para la temporada 2018. «Del papel a la emoción» cantaba el rapero que durante el desfile describía las varias decenas de creaciones de la diseñadora donostiarra, entre las que se incluyen los paraguas realizados junto a la marca Ezpeleta.

Multimarcas

Si la tarde fue muy potente, no lo fue menos la mañana, con once desfiles agrupados en dos modalidades: comercios multimarca y jóvenes diseñadores guipuzcoanos.

Ante tres centenares de pesonas, Xuxurla by Eva Recio fue la encargada de abrir la pasarela matinal. Su propuesta es «para la mujer actual, con confianza en sí misma y sofisticada, pero son ese toque ‘street’ y para un hombre ‘casual’». Emenbi, de la mano de Vila Clothes apostó por la frescura con looks playeros, mientras que Tréboli mostró una serie de prendas con una de las tendencias de este verano, los bordados florales. Kalkachi, por su parte, continuó con los diseños chic con toque boho, en una colección con aires orientales. Caché Moda demostró que es una firma especializada en «encontrar la imagen adecuada para cada clienta».

Después llegó el turno de los diseñadores guipuzcoanos que están luchando por abrirse un hueco en el panorama del diseño. La primera en presentar su colección fue ‘By Nerea’, de Nerea Garmendia, en la que no faltaron su divertidos slogans y el perrito que es el símbolo de la firma. Batela llenó San Telmo de motivos ‘navy’ con unas prendas que remitían al mar, el sol, la arena y el viento. La marca de zapatos estadounidense Charleston, que acaba de abrir en Donostia su primera tienda europea, apostó por la comodidad en el calzado. Eguzkilore mostró que sigue siendo fiel a su identidad con joyas de carácter y personalidad. La diseñadora Fanny Alonso combinó vanguardia y aire liviano, mientras que Yolanda García llevó una romántica colección de trajes de novia y alta costura.

«Llevaba mucho tiempo luchando por esto»

Soraya Pérez no podía contener las lágrimas. Confesó, casi sin poder hablar, que «como periodista llevaba mucho tiempo luchando por esto» y ese esto era el primer premio del quinto Concurso de Bloggers de Moda, una iniciativa que San Sebastián Shops organiza con Gipuzkoa de Moda para promocionar la oferta comercial local entre el público más joven a través de las redes sociales.

«Es lo que me gusta y me apasiona» explicó la triunfadora antes de realizar su particular desfile por la pasarela de San Telmo mientras el público le felicitaba con un prolongado aplauso. Alzarse con el premio supone que el próximo septiembre acudirá a Madrid para seguir en directo, en representación de GdM, la Mercedes Benz Fashion Week.

Soraya Pérez se llevó el primer premio por unanimidad, pero eso no significa que el jurado lo tuviera fácil. Las tres finalistas habían despuntado entre las diez ‘influencers’ que habían participado en el certamen, que contó con la colaboración de veinticinco establecimientos. Sandra Bräuer quedó en segundo lugar, mientras que el puesto de bronce fue para Tania Serrulla.