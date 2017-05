Nerea Zusberro, ganadora smart girl&boy

El centro comercial Garbera ha acogido este viernes por la tarde varias de las actividades de la quinta edición de GdM Donostia de Moda Festival. Así a las siete y media de la tarde se procedió a la lectura del palmarés del primer concurso smart girl&boy. Nerea Zusberro ha sido la vencedora de un concurso que ha tenido como objetivo dar a conocer y poner en valor los servicios e instalaciones que ofrece el centro comercial, a través de una historia audiovisual compartida en sus perfiles de Youtube. Las menciones especiales han sido para Sandra Gómez e Izaskun Arana.

Los participantes han demostrado ser unos auténticos ‘Smart Girl/Smart Boy’ a un jurado compuesto por personalidades del mundo del periodismo, la moda, la cultura y expertos en RRSS e Internet. Ellos han sido los encargados de elegir las menciones especiales y el ganador de esta primera edición.

Durante la tarde el centro comercial también ha acogido talleres de diseñadores donostiarras donde han trabajado en torno a la relación con los clientes o ‘La puesta en valor de un producto made in’.

Para la jornada de este sábado quedan aún dos platos fuertes. Por la mañana en el Museo San Telmo se conocerá el palmarés del quinto concurso de bloggers y tendrá lugar el desfile de comercios multimarca a partir de las doce del mediodía. Mientras que desde las 18.00 horas será el turno del desfile de The 2nd Skin Co, Box San Sebastián, Zergatik, Amaia Txabarria, Juanjo Oliva by ECI e Isabel Zapardiez.