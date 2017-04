El GdM San Sebastián Moda Festival crece en propuestas y fechas

La semana de la moda de Gipuzkoa llega cargada de novedades en su edición primavera-verano 2017, situándose como el evento de moda con mayor proyección en el territorio vasco. El Museo San Telmo (San Sebastián) y el Museo Balenciaga (Getaria) albergarán los principales desfiles y actividades que componen un programa de actividades consagrado como el escaparate de la Industria de la Moda Textil local.

Según ha indocado este lunes Laura Chamorro, directora del Festival: “hemos conseguido dar un salto cualitativo y cuantitativo importante, representando y dando visibilidad a gran parte del sector. La presencia de algunos de los diseñadores con mayor proyección internacional del momento o la puesta en escena en sitios tan emblemáticos como el Museo Balenciaga o San Telmo, ratifica que estamos ante un evento de presente y futuro. Era necesario recuperar y visibilizar este sector y GdM Donostia Moda Festival ha conseguido situarse como complemento a las principales pasarelas de Madrid o Barcelona".

En esta edición, The 2nd Skin Co. será la firma invitada a desfilar en el Museo Balenciaga. El 4 de mayo, las siluetas marcadas de su colección otoño-invierno 2017/2018, los grandes pliegues, los volúmenes, las mangas o los volantes - sello de identidad de esta marca española, una de las más internacionales del momento – inundarán el majestuoso espacio del Museo. Antonio Burillo y Juan Carlos Fernández, directores creativos de la marca, serán los protagonistas del primer día del festival, que incluye una retrospectiva de sus mejores diseños de los últimos diez años.

En esta primera jornada tampoco faltarán dinámicas de trabajo y espacios para la reflexión. GdM Donostia Moda Festival arrancará desde primera hora de la mañana con las charlas y talleres impulsados por GK Green Fashion, una de las novedades de esta quinta edición. "Era necesario dar cabida a esta corriente denominada ‘Slow Fashion’ y lo haremos con profesionales de primer nivel", ha subrayado el Director de Medio Ambiente, Felix Asensio.

Gemma Gómez (Fundadora de Slow Fashion Next), Disni Jayasuriya (The Ethicologist) e Iranzu Sáinz de Murieta (Sinnple), expertas en la "Economía Circular" y en los procesos de la industria textil sostenible, capitanearán un programa dirigido al sector profesional y al público generalista.

Las mesas redondas y el tiempo para el debate serán los protagonistas en la segunda jornada, impulsada por el Clúster Donostia Moda. The 2nd Skin Co. junto a prestigiosos diseñadores y directores de firmas guipuzcoanas, disertarán sobre las estrategias de internacionalización de las marcas locales. El valor del Kilómetro 0 y la recuperación del sector como tractor del turismo serán temas a debate. La jornada también contará con talleres de formación para diseñadores que impulsan la venta del producto ‘made in - made by San Sebastián’.

El 6 de mayo, la Iglesia de San Telmo se trasformará en un espacio de luz, sonido y color y se convertirá en el escenario de la siempre esperada jornada de desfiles. Por la mañana siete comercios multimarca y ocho diseñadores guipuzcoanos presentarán sus microcolecciones primavera-verano 2017. La tarde arrancará con la presentación de la segunda colección primavera-verano 2017 de The 2nd Skin Co. y finalizará con la presentación oficial de la colección 2018 "Ohrigami" de la diseñadora Isabel Zapardiez en el País Vasco. El estilo atemporal de la firma marroquinera BOX San Sebastián, la nueva colección colorista de Zergatik, la lencería y ropa de baño de Amaia Txabarria o Juanjo Oliva by ECI compondrán una tarde de desfiles de primer nivel.

"Tenemos que fomentar el diseño local. La marca ‘Balenciaga’ es una carta de presentación inmejorable al exterior, como complemento a otros atractivos del territorio" apuntó el Diputado de Cultura y Turismo, Denis Itxaso. Por su parte el Concejal de Impulso Económico de San Sebastián, Ernesto Gasco quiso destacar que "llevamos año y medio trabajando desde Clúster Donostia Moda para que la marca ‘San Sebastián’ y sus componentes consigan una relevancia internacional’.

La quinta edición de GdM Donostia Moda Festival también contará con concursos, markets o el tradicional pop up del 7 de mayo.

El evento se prolongará los sábados 13 y 20 de mayo con pequeños desfiles en los barrios de Gros y el Antiguo, en una apuesta por "dinamizar los diferentes enclaves de la ciudad y poner en valor la singularidad del producto que ofrecen los comercios" subrayó Juan Emilio Andrades, Director de Comercio de Gobierno Vasco.

Con esta última novedad, esta quinta edición reunirá a todos los protagonistas de la cadena de valor, con el mes de mayo convertido en un referente para el sector de la moda local.