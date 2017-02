La primera modelo transexual portada de Vogue

La brasileña Valentina Sampaio se ha convertido en la primera transexual en ocupar la portada de Vogue París. La revista, referente indiscutible en el mundo de la moda, saldrá a la calle el próximo 23 de febrero con el título 'La belleza transexual' y un editorial en el que la redactora jefe Emmanuelle Alt apunta: "Nada la diferencia de Gisele, Daria, Edie o Anna, salvo un pequeño detalle: Valentina, la ‘femme fatale’, nació niño. Un detalle que no nos gustaría tener que subrayar".

Si Sampaio, de 21 años, ha llegado a la portada de la revista es porque "más allá de la evidencia" de sus medidas y de su personalidad, "encarna sin quererlo un combate, secular y doloroso, para dejar de ser percibida como una criatura aparte", añade.

"El día en que una transexual pose en la portada de una revista y no sea necesario escribir un editorial al respecto sabremos que la batalla está ganada", dijo Alt sobre su futuro número. La redactora jefe recordó en su texto que en un mundo "post-género", los transexuales, "símbolos del rechazo de las apariencias", se convierten en iconos que Vogue ha decidido "apoyar y celebrar".

This month we are proud to celebrate transgender beauty. Our March cover with Valentina Sampaio https://t.co/XjpfWJZyb1pic.twitter.com/iUG5xZMxRJ