Jorge Vázquez desata la locura con su lujo africano

La jornada más potente de la Mercedes Benz Fashion Week Madrid ha comenzado con el brillo de Varela. El modista se ha recreado en la opulencia de los años 80 suavizado con líneas deportivas. Las chaquetas, maravillosas, y los vestidos, que recuerdan a Versace, son los protagonistas de una colección destinada para la noche. Visón y chinchilla con cristales de Swarovski están muy presentes en una colección destinada a la época estival, pero todo tiene explicación: el modista se ha sumado a la nueva tendencia de las pasarelas, 'lo veo ahora, lo compro ahora'. Pieles que comparten pasarela con estampados de camuflaje marino imitando tatuajes para una propuesta menos salvaje e impactante que la de la anterior temporada.

Un peso pesado con el que Alvarno no se ha amedrentado. Arnaud y Álvaro nos han invitado a su club, un local repleto de mujeres fuertes y elegantes. Solo ellas pueden permitirse llevar un pantalón cargo bajo un delicado vestido fluido y que el resultado sea sublime. Escotes vertiginosos con volantes etéreos y espaldas exageradas se combinan con distintos largos de falda de corte minimalista, lienzo perfecto para una ornamentación que se multiplica, con el 90% de las prendas bordadas con hilo. Como no podía ser de otra manera, sus deliciosos abrigos de neopreno no han faltado a una cita de las que se recuerdan por mucho tiempo.

La franja matinal siguió fuerte con la versión flamenca de The 2nd Skin Co. La firma nos ha metido en una taberna para degustar vinos jerezanos rodeados de sofisticadas mujeres con amplios volantes en faldas, pecheras, hombros y espaldas. Las cinturas marcadas contrastan con pliegues que forman grandes volúmenes. Azules y rosas empolvados cubren gazares de seda, encajes y organzas de seda natural con o sin incrustaciones florales bordadas a mano. ¡Olé!

Y llegó el momento del ganador de la mejor colección de la pasada edición, Jorge Vázquez. El modista de la ‘yet’ nos ha trasladado a una sabana africana con toda la sofisticación de una gran ciudad de los años 50. Tomando como referencia la película ‘Mogambo’, ha jugado con el contraste entre la pasional Ava Gardner y la hermética Grace Kelly. La rafia destaca en una propuesta de tejidos naturales en la que destacan los vestidos de noche, aunque seguro que las sudaderas que ha presentado –y que lucían sus amigas VIP en la primera fila- serán unas de las prendas más deseadas de la próxima primavera.