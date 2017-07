El misterio que llevó a una de las mujeres más bellas de Hollywood a realizar un drástico cambio de imagen Es una de las caras más bonitas de la gran pantalla y se ha atrevido a hacer un cambio del que ahora habla el mundo entero DIARIOVASCO Jueves, 27 julio 2017, 15:26

Es una de las mujeres más bellas de Hollywood, pero eso no ha impedido que se atreviera a tomar una decisión que ahora está en boca de todo el mundo. La angelical y bella Kate Hudson, hija de la actriz Goldie Hawn -a quien meses atrás se la relacionó sentimentalmente con Brad Pitt-, se ha rapado, según muestra una imagen que ya ha recorrido el planeta entero.

Como la actriz tiene un rostro casi perfecto, cualquier «look» le queda bien y eso se puede ver al observar su nuevo aspecto físico, pese a las pocas imágenes que han trascendido de la intérprete estadounidense.

De esta manera, Hudson se suma al largo listado de mujeres que, en un momento de su vida, han decidido «cortar por lo sano» y quitarse todo el cabello. En esta lista se encuentra por ejemplo la famosa cantante Britney Spears.

El motivo

Además del impacto que ha generado el gran cambio de aspecto, también existe una fuerte intriga acerca de los motivos que llevaron a la actriz a tomar esa decisión. Hasta el momento, lo único que se sabe es que las razones estarían vinculadas a un nuevo proyecto, de carácter secreto, que Hudson está desarrollando en conjunto con la cantante Sia.

Otros casos

Sin embargo la actriz no es la primera en coger las tijeras y someterse a ese cambio de look tan radical. La modelo Cara Delevingne también se unió a esta moda y confesó que se veía «más guapa que nunca» con su cabeza rapada. La actriz británica confesó que la razón de este cambio se debía al nuevo proyecto cinematográfico en el que estaba trabajando. Un nuevo look que imitó de la modelo Kristen Stewart que apareció en la presentación de su película con la cabeza rapada y el pelo sobrante de color platino. La moda de teñirse el pelo de un rubio tan claro que parece blanco y raparse la cabeza también la adoptó la cantante Katy Perry, famosa por sus cambios radicales. La cantante presentó su nuevo ‘single’ con una imagen que desató la locura entre sus fans.