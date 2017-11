Millie Bobby Brown, Eleven de 'Stranger Things', desvela que sufre una discapcidad La protagonista de la serie de Netflix confirma que sufre problemas auditivos DV SAN SEBASTIÁN Viernes, 3 noviembre 2017, 14:25

Su nombre va asociado con el de una de las series estrella del momento. Millie Bobby Brown es Eleven en 'Stranger Things' y es por lo tanto una de las actrices emergentes más cotizadas en la actualidad. La niña de 13 años nacida en Marbella y criada en Reino Unido, ha sorprendido en los últimos días por confesar que padece una discapacidad.

Brown admite que desde que era un bebé los médicos le detectaron severos problemas auditivos que le hicieron perder la capacidad de escuchar en uno de sus oídos. Así lo ha confesado en una entrevista en Variety donde asegura además que estuvo varios años con tratamiento hasta que finalmente no se pudo hacer nada por recuperar uno de sus oídos.

No obstante, eso no ha frenado a Millie Bobby Brown en nada de lo que se ha propuesto. Su papel de 'Stranger Things' es una buena prueba de ello. La propia actriz se sincera: «Sé que parece una locura, pero cuando encuentro algo que me gusta y que quiero hacer, nadie puede pararme. Si no sé coser y mi pasión es realmente coser, voy a aprender. Lo mismo con la interpretación. Y aquí estoy».

Se siente tan capaz de superarse que ni siquiera sus problemas auditivos le restan para atreverse a cantar. «Empiezo a cantar y, si sueno mal o desafino, no me importa, porque estoy haciendo una de las cosas que más me gustan. No hace falta que seas bueno cantando», añade.