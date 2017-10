El «milagro» de Carla Bruni y Nicolas Sarkozy Carla Bruni, durante una actuación en Nueva York el año pasado. / ANGELA WEISS / AFP El matrimonio cumple diez años de su primera cita. A ella aún le parece mentira. A. P. Lunes, 9 octubre 2017, 00:35

Nadie hubiera pensado que durarían tanto. Pero ahí están: Carla Bruni y Nicolas Sarkozy cumplen diez años juntos desde que tuvieron su primera cita. La exmodelo, cantante y actriz lo considera un «milagro», según declara en una entrevista concedida a 'Telegraph'. Ella puede escribir un largo currículum amoroso y él no se queda atrás. El expresidente entró en el Elíseo casado con Cécilia Ciganer Albéniz y lo dejó del brazo de Carla Bruni. Abandonar la residencia presidencial ha sentado muy bien a la pareja, sobre todo a ella, que siempre vio la sede oficial como un infierno. Bruni no pierde comba y ahora publica un nuevo disco, 'French Touc', en el que canta viejos temas como 'Highway to hell', de los AC/DC, o 'Miss You', de los Rolling.

Carla Bruni conoció al que entones era presidente de Francia a finales de 2007, gracias a los buenos oficios de un publicista que los reunió en su casa. A pesar de los rumores de ruptura que a lo largo de estos años han salpicado su relación, la cantante y el político siguen juntos y han ampliado la familia. Ahora tienen una hija, Giulia, de cinco años.

La artista sigue haciendo lo que le viene en gana, aunque ha dejado atrás su lenguaje incendiario cuando hablaba de su concepción del amor. Una vez dijo que la monogamia le aburría como una ostra. Con la madurez no sólo ha rectificado sino que ha hecho confesiones que a ella misma le extrañarían. Si se llegara a enterar de que su marido le es infiel, le rajaría la garganta. Así lo declaró el año pasado a 'Elle'.

Hija de un compositor de ópera y una actriz y pianista, ambos italianos, Carla se enteró por boca de su madre de que había nacido fruto de un romance extramarital. De modo que su verdadero padre no es un músico sino un hombre de negocios, Maurizio Remmert.