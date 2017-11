Miguel Ángel Silvestre vuelve a estar soltero 01:23 Su ya exnovia ha sido la encargada de anunciar la ruptura en su primer vídeo de su recién estrenado canal de YouTube EL DIARIO VASCO Jueves, 30 noviembre 2017, 17:34

Su ya exnovia ha sido la encargada de anunciar la ruptura en su primer vídeo de su recién estrenado canal de YouTube. Y es que Albania Sofía ha comenzado el vídeo aclarando que Miguel Ángel Silvestre y ella ya no estan juntos: "ahora que estoy en Miami da la impresión de que me lo estoy pasando muy bien. Quería aclarar que Miguel Ángel y yo ya no estamos juntos. Ha sido un gran amigo, un maestro... tuvimos una relación muy bonita, pero ahora mismo estamos viviendo dos trayectorias muy diferentes".