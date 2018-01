Marisol Ayuso cuenta su experiencia durante un intento de acoso sexual La actriz relató la experiencia que vivió con 19 años: «Cogió mi mano y la llevó a su paquete« EL DIARIO VASCO Martes, 2 enero 2018, 17:57

Si algo ha caracterizado los últimos meses de este año han sido las numerosas acusaciones de acoso sexual que se han hecho públicas. Todo comenzaba con el caso Harvey Weinstein y se extendía tanto en el terreno de Hollywood como de manera internacional. En nuestro país, Marisol Ayuso ha sido una de las últimas en narrar un episodio que vivía cuando apenas tenía 19 años y trabajaba en un teatro de la capital.

La que diera vida a la madre de Carmen Machi en la popular 'Aída', confesaba en 'Sábado deluxe' que ella también había sido víctima de acoso sexual cuando realizaba una obra en el teatro Infanta Isabel. No daba nombres de manera directa, aunque afirmaba que el protagonista del desagradable encuentro había sido el, por entonces, director del teatro. Uno de los días de ensayo, la actriz se cruzaba con él, que la miraba desde las escaleras.

El director en cuestión le avisaba de que tenía una llamada de su casa y que tenía que subir a su despacho a contestarla. Marisol reconocía que, en ese momento, solo pensó que podía haber pasado algo a algún miembro de su familia y subió sin dudarlo, aunque al coger el teléfono, no había ninguna llamada. Ella, inocente, pensó que la llamada se había cortado y pidió repetirla. El director le dijo que no hacía falta.

"Colgó el auricular, me coge mi mano y me la lleva a su paquete", explicaba Ayuso, frente a los colaboradores del programa presentado por Jorge Javier Vázquez. Marisol aseguraba que, en ese momento, le recriminó su actitud y salió del despacho, aunque no contó a nadie lo sucedido y guardó silencio durante muchos años por miedo a las posibles represalias que pudiera tener. La artista negaba conocer más casos directos entre sus compañeras de obra por entonces.