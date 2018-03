Mario Casas y Blanca Suárez ya se dejan ver juntos El domingo estuvieron comiendo en un asador de Madrid DV Lunes, 26 marzo 2018, 15:55

Hace dos semanas la revista 'Corazón' pilló a Mario Casas saliendo de buena mañana de casa de la actriz y, desde entonces, mucho se ha hablado sobre un posible romance entre ellos. Los intérpretes siempre han defendido que son buenos amigos y que, tras la extraordinaria química que exhibieron en la serie 'El barco', no había más que cariño y un magnífico trabajo actoral. No obstante, la metedura de pata del hermano de Mario Casas refiriéndose a Blanca Suárez como su cuñada y algún que otro guiño en redes sociales, han acabado por dar alas a lo que en principio no parecía ser más que un rumor.

Aunque de momento ellos no han confirmado el presunto noviazgo, una foto subida a Instagram este fin de semana demuestra que mantienen un estrecho contacto. El domingo estuvieron comiendo juntos en un asador de Madrid.