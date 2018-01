El marido de Pedroche sigue con la tradición

El chef David Muñoz (tres estrellas Michelin) no ha querido romper la tradición de Nochevieja (ya lo ha hecho en otras ediciones) y se ha vuelto a calzar el vestido que su mujer, Cristina Pedroche, lució en las Campanadas de 2016. Junto a la imagen de la 'puesta en escena', el madrileño envió un mensaje en tono de humor a su esposa el pasado día 31: «Ya estoy listo para ver con qué me sorprende en las campanadas @cristipedroche, pero no creo que en ningún caso pueda superar esto... debería dar las uvas yo!!!!». Por su parte, Pedroche le replicó de la misma guisa: «Sí... otra vez... mi marido está más bueno que yo».