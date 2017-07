El marido de Irma Soriano, condenado por darle una bofetada a Aída Nízar Según recoge el juez, Mariano Navarro dio una bofetada a la concursante a pesar de no existir documento gráfico o testigos, algo que «no significa que no existiera» EL DIARIO VASCO Miércoles, 12 julio 2017, 17:38

El Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid ha condenado a Mariano Navarro, marido de Irma Soriano, a pagar una cuota diaria de 10 euros durante un mes a Aída Nízar tras el incidente protagonizado por ambos el pasado 6 de abril durante una gala de ‘Gran Hermano VIP’. Un momento cargado de tensión que derivó en una bofetada del hombre a la vallisoletana, que ahora percibirá una cuantía de 300 euros.

Según recoge ‘FórmulaTV’, Navarro deberá, además, hacerse cargo de las costas del juicio sin incluir el coste de la acusación particular, que no han sido requeridas. La resolución recoge que “efectivamente existió agresión física”. “El acusado propinó con la mano izquierda un golpe en la zona de la mejilla izquierda de la cara, lo que provocó que se levantase el pelo de la agredida”, recalca.

Los testigos que declararon en la vista judicial afirmaron que Mariano “se levantó y dio un guantazo con la mano abierta a Aída en la cara”. Otros aseguraron a favor del condenado que “vio insultos y que en un momento se levantó y fue hacia ella”, pero no vio agresión alguna. “El hecho de que otros no lo vieran y no existan documentos gráficos del momento en concreto no significa que no existiera dicha agresión”, recogió el juez. Y es que en un principio se dudaba sobre dicha situación.

En aquella gala ambos fueron expulsados. Más tarde, Aída Nízar, que después hizo unas declaraciones explosivas sobre ‘Gran Hermano VIP’, entró en el plató. Allí la pucelana dijo que el marido de Soriano le agredió, provocando que fotógrafos y trabajadores de seguridad intervinieran para separarles.