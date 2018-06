María Isabel, 'antes sexy que sencilla'

María Isabel López Rodríguez, aquella jovencita que ganó Eurovisión Júnior 2004 y luego puso la banda musical de muchas verbenas con 'Antes muerta que sencilla' (que la lanzó a la fama con 9 años) y 'No me toques las palmas que me conozco', está dispuesta a seguir al pie de la letra sus canciones y ha abierto cuenta en Instagram con una fotografía en la que, cual Kim Kardashian, presume de curvas. La intérprete, que ya tiene 23 años, ha dejado de lado los lunares y los volantes y se ha embutido en un ceñido traje de baño de color rojo que ha elevado a 30.000 su número de seguidores. La joven onubense, que también luce varios tatuajes en su nuevo 'look', llevaba tres años desaparecida de los focos, desde su último disco, 'Yo decido'.