Malú, rota por el adiós a su perrita

La pérdida de su perrita ha sumido en una profunda tristeza a Malú. «Mi gente... se ha ido mi 'Lola'... mi pequeño demoniete... mi loquita... Once años de amor incondicional... Once años de pises descontrolados y desesperantes... Once años de una vida... Gracias 'Lolita' mía», escribía la cantante en Instagram junto a una imagen de su mascota en brazos. Rápidamente recibió las condolencias de sus seguidores.