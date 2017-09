Macarena García y Anna Castillo se desnudan para 'ICON' Instagram En ellas se puede ver a las dos intérpretes con la parte de arriba del cuerpo descubierta EL DIARIO VASCO Domingo, 17 septiembre 2017, 12:24

Macarena García ha compartido en su cuenta de Instagram unas imágenes junto a su compañera Anna Castillo a raíz de un reportaje para la revista ICON sobre el próximo estreno de 'La Llamada', la próxima película dirigida por Javier Calvo y Javier Ambrossi. Las fotografías han sido tomadas por el fotógrafo Javier Biosca. En ellas se puede ver a las dos intérpretes con la parte de arriba del cuerpo descubierta.

«Te adoro», escribe Macarena García en la publicación. Anna Castillo ya compartió hace unos meses una fotografía junto a Javier Calvo en Instagram para sumarse al movimiento 'free the nipple' (libera el pezón), que pide que no se censure esta parte del cuerpo en la red social de las fotografías. Dicho movimiento aún no ha conseguido nada y la fotografía fue censurada por la red social.

La Llamada es la adaptación del musical homónimo que lleva tres años en el Teatro Lara de Madrid. En la película, Castillo y García son dos adolescentes que acuden a un campamento cristiano, una de ellas ve a Dios y su vida dará un vuelco.