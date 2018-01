¿Qué locura ha hecho Risto Mejide por amor a Laura Escanes? El publicista se puso romántico, este miércoles, en la nueva edición de 'Got Talent' DV Jueves, 18 enero 2018, 17:03

Risto Mejide ha demostrado este miércoles en la nueva entrega del programa de Telecinco 'Got Talent' su lado más romántico. Antes de una de las actuaciones, se pudo escuchar al marido de Laura Escanes y a Edurne, intercambiando confidencias.

«¡Mañana ves a Laura ya! ¿La echas de menos?», le dijo la cantante al publicista. Una pregunta que llevó a Mejide a confesar que: «He llegado a cruzarme el océano porque no aguantaba más sin verla». Justo después de este comentario entró al escenario Pilar y Agustín, una pareja de 72 y 83 años respectivamente que participan en 'Got Talent', tanto Edurne como Risto gritaron a favor de que el amor no tiene edad.