La lista negra de la boda de Belén Esteban En el enlace habrá dos bajas importantes de 'Sálvame' DV SAN SEBASTIÁN Domingo, 15 octubre 2017, 08:34

Belén Esteban habló durante su última aparición en 'Sálvame' de algunos detalles de su boda, entre ellos de la lista negra de la misma, es decir, de qué personas no asistirán a su enlace con Miguel. La 'princesa del pueblo' le confesó a Jorge Javier Vázquez la lista de invitados en la que no estarán algunos de los rostros más conocidos del programa vespertino de Telecinco.

Pero, ¿quiénes son? Ni Kiko Matamoros ni Paz Padilla estarán invitados a su boda. Aunque la ausencia de Matamoros era un fijo en la quiniela tras sus últimos enfrentamientos en televisión, el veto nupcial a Padilla sorprendió a los colaboradores del programa. Por lo que respecta a Paz, parece que Belén no la considera «de los suyos». El año pasado Paz invitó a Belén a su boda en el último momento, pero Belén declinó asistir porque vio que la presentadora la invitaba por compromiso. «A una boda hay que invitar a tu gente, a los que quieres», espetó Belén

Otros rostros conocidos que no acudirán a la boda son Antonio Tejado y Aurelio Manzano. Y como duda, Laura Fa y Rafa Mora, los últimos colaboradores que se unieron al programa. «A Laura Fa, cuando me ha tenido que decir algo, me lo ha dicho y yo a ella también. Así que a lo mejor sí la invito. Y a Rafa Mora, pues igual también», indicó Esteban.