Laura Escanes: «Lo que viene en abril no es un bebé, es mi primer libro» EFE La modelo ha desmentido los rumores que aseguraban que ella y Risto Mejide esperaban su primer hijo en común DV SAN SEBASTIÁN Viernes, 27 octubre 2017, 14:15

Laura Escanes y Risto Mejide no esperan un hijo, así lo ha indicado la influencer. Hace unas semanas las redes se inundaron con la noticia de que el presentador y la modelo esperaban su primer hijo en común, unos rumores que Escanes no ha tardado en desmentir con un contundente tuit: «Lo que viene en abril no es un bebé, es MI PRIMER LIBRO».

Después de que la pareja del momento protagonizará todas las portadas del corazón, la influencer ha querido ponerle fin a las especulaciones. El malentendido se produjo a raíz del anuncio de la mujer del presentador de que algo muy importante iba a llegar en el mes de abril. Pero al contrario de lo que muchos esperaban, la modelo no se refería a un hijo, sino a su nuevo libro.

«No estoy embarazada. A lo mejor son las pizzas de ayer», bromea Laura en su tuit, y añade: «Lo que viene en abril no es un bebé, es MI PRIMER LIBRO y en 6 meses dará a luz este proyecto».