Los ladrones regresan a Sésamo Mayra Gómez Kemp, presentadora del 'Un, dos, tres', con las azafatas del concurso. Sobre estas líneas, Letizia Ortiz en el Telediario y Espinete. / R. C. Desaparecen de TVE sin dejar rastro el disfraz de Espinete, la ropa del 'Un, dos, tres', los trajes de Letizia en el Telediario... ISABEL IBÁÑEZ Sábado, 28 abril 2018, 00:27

Puede ser el personaje infantil más entrañable, un emblema para varias generaciones de españoles, el erizo rosa de 'Barrio Sésamo'. Permanecía guardado en los Estudios de Color de Prado del Rey pendientes de demolición por culpa del peligroso amianto. Y no estaba solo; había allí acumuladas 30.000 piezas del histórico vestuario de Televisión Española, desde los vestiditos tipo 'body' que usaron azafatas del mítico 'Un, dos, tres' como Victoria Abril o Lydia Bosch, hasta los trajes de chaqueta de cuello chimenea que puso de moda la antaño presentadora del Telediario y hoy Reina de España, Letizia Ortiz. Pero se guardaba mucho más, kilos y kilos de ropa, calzado y complementos (bisutería, bolsos...), incluso de alta costura, utilizados en galas, series y otros programas de producción propia. Modelos de Loewe, Armani, Adolfo Domínguez...

El hecho ha sido denunciado por Maite Martín, secretaria general de Comisiones Obreras en Radio Televisión Española: «Es un patrimonio de la historia de RTVE que pertenece a los ciudadanos y que debería haber sido preservado. Hablamos de 30.000 piezas y han tenido que venir camiones, entendemos que ha debido de ser por la noche, porque no hemos podido advertir cómo lo estaban trasladando». De hecho, la desaparición incluye hasta un piano de cola. La representante sindical acusa -en el portal de contenidos televisivos Vertele- a la cadena pública de haber hecho desaparecer por completo todos estos objetos: «No sabemos dónde los han mandado».

«Materiales contaminados»

Según explica Martín, la corporación pública alude a que todos estaban intoxicados por haber permanecido mucho tiempo en los estudios con amianto, y habla de ellos como de «materiales contaminados no recuperables», definidos así, al parecer, en un dictamen emitido por una empresa de gestión de residuos. El ente no respondió ayer a las preguntas de este periódico y solicitó una petición por escrito para encontrar un «interlocutor válido» que pueda dar explicaciones sobre este misterioso asunto.

«Es una pérdida millonaria y de memoria colectiva», considera Martín, que exige a TVE que explique dónde ha ido a parar un inventario que, calcula, podría llegar a valer «entre 3 y 4 millones de euros, o incluso por encima. Desde luego, no menos. Nos dirigimos a ellos hace más de un año y nos dijeron que hacía falta un protocolo muy complicado para entrar allí. Un protocolo muy complicado y punto. No nos han vuelto a comunicar nada -puntualiza-. Sabemos que ha desaparecido, y es verdad que la desaparición ha sido un poco sorprendente. Nosotros lo habíamos visto en una semana, y a las dos siguientes ya no estaba nada».

Hasta la Policía Nacional se hizo eco ayer de la noticia con este simpático tuit: «Tenemos los pelos de punta... ¡¡¡Movilizamos ahora mismo a nuestro CSI??!!! Espinete no puede desaparecer...».

piezas de vestuario han desaparecido de los Estudios de Color de Prado del Rey, pendientes de demolición por estar contaminados con amianto.

millones de euros es el valor que se calcula para la totalidad del material que falta. El sindicato CC OO acusa a RTVE de haberse deshecho de esos objetos, «una pérdida de memoria colectiva».