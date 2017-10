El lado más oscuro del matrimonio de Chris Hemsworth y Elsa Pataky «No te preocupes cariño, yo también estaría enfadada si algunas revistas siguiesen empeñadas en separarnos» DV SAN SEBASTIÁN Domingo, 8 octubre 2017, 10:57

El matrimonio de Chris Hemsworth y Elsa Pataky tiene que lidiar casi a diario con este y otros muchos rumores, algo que a menudo no les sienta demasido bien. La española, cansada de escuchar que hay crisis en el matrimonio, utiliza las redes sociales para desmentir cualquier comentario de crisis en su matrimonio. «No te preocupes cariño, yo también estaría enfadada si algunas revistas siguiesen empeñadas en separarnos. Aparentemente no puedes estar rodeado de ninguna mujer, ni siquiera si es la agente que te lleva», escribía Pataky en la publicación junto a una foto de Hemsworth.

Don't worry love, I would be mad too if some magazines keep trying to keep us apart./ no te preocupes cariño, yo también estaría enfadado si algunas revistas siguen empeñados en separarnos!!aparentemente no puedes estar rodeado de ninguna mujer ni siquiera tu agente 😂🤣#dontcrackunderpressure #seeyoutomorrow #loveyou @chrishemsworth Una publicación compartida de Elsa Pataky (@elsapatakyconfidential) el 11 de May de 2017 a la(s) 4:03 PDT

La semana pasada el actor ofreció una entrevista con la revista GQ Australia en la que afirmaba ser consciente de que su esposa ha renunciado a más oportunidades laborales que él con el fin de garantizar la estabilidad familiar, una circunstancia que afecta negativamente a su día a día. «Mi mujer y yo nos enamoramos, tuvimos hijos, y después estuvimos un par de años en el que casi no nos veíamos, y después nos volvimos a enamorar. En términos de trabajo, Elsa ha tenido que renunciar a muchas más oportunidades que yo. A ella le gustaría que bajara un poco el ritmo para estar más tiempo en casa con los niños, y a mí me encantaría, por supuesto. Pero también siento que estoy en un momento crucial de mi carrera. O me aseguro la longevidad en esta industria, o acabaré desapareciendo», aseguró el intérprete con total sinceridad.

El actor afirma que su relación no ha sido un camino de rosas, que han sufrido por ambos lados altibajos en la relación, pero que sin embargo siempre consiguen salir adelante y muchas veces gracias a sus hijos India Rose, de cinco años y los gemelos Sasha y Tristan, de tres. Un vínculo sentimental inquebrantable que se ve reforzado a diario gracias a la energía de los tres pequeños.