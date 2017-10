Kiko Matamoros deja Sálvame y lo hace por éstos motivos Confiesa que tiene ofertas para trabajar en radio hablando de fútbol y política, algo que no descarta hacer INÉS RODRÍGUEZ Lunes, 9 octubre 2017, 12:33

Kiko Matamoros se va de 'Sálvame'. El tertuliano está agotado y los acontecimientos de la última semana -en la que ha protagonizado un fuerte enfrentamiento con Mila Ximénez y se ha filtrado el embarazo de su hija Laura- han acabado por colmar el vaso. «Estoy agotado. No tengo ilusión por venir a trabajar y eso es una puerta abierta a la infelicidad», reflexionaba este fin de semana en 'Sábado Deluxe'.

Kiko Matamoros reconoció que no ha sido una decisión fácil y que el deterioro de la relación con sus compañeros ha tenido su peso. «Aquí te das la vuelta y no tardan nada en clavarte un cuchillo por la espalda. Que muchos de ellos me pusieran en entredicho reforzó mi decisión de querer dejarlo», confesó abiertamente. Sin embargo, hay otros conflictos clave que han ido minando las ganas del tertuliano de sentarse en 'Sálvame'. «Todo lo que ha pasado en los últimos tiempos, como los enfrentamientos con mis hijos, la historia que pasó con mi mujer... Al cabo de un año y pico lo empiezas a notar. Todo eso me ha marcado mucho. Me produce rechazo lo que hago».

Si bien quiso dejar claro Kiko Matamoros que no siente vergüenza por haber trabajado en 'Sálvame', sí se arrepiente de cómo se ha comportado en algunos momentos. «Puedo haberme avergonzado de cosas que yo he dicho».

Un millón de euros de deuda

También se habló el colaborador de la deuda que tiene con Hacienda y que le ha mantenido anclado a la silla del programa vespertino de Telecinco. «Llevo cuatro años con el sueldo embargado por la Agencia Tributaria. Debo 1.000.400 euros. Puedo vivir, porque no te lo embargan todo, te dejan algo», explicó. «Me han ofrecido más dinero por quedarme. Económicamente es más rentable estar aquí, pero es una situación acomodaticia absurda. Llevo trabajando desde los 19 años», dijo.

Parece que piensa seguir haciéndolo, aunque sea lejos de las cámaras de 'Sálvame'. Y es que Kiko Matamoros ha desvelado que ya tiene un par de ofertas para trabajar en la radio. «Tengo dos ofertas y las estoy valorando, no son de televisión, pero sí de medios de comunicación. Una es para hablar de fútbol y política, algo que me encanta».